Fujifilm XF10: compatta e connessa

Corpo macchina compatto e leggero, connettività Bluetooth migliorata per il trasferimento delle immagini sullo smartphone in modalità wireless e possibilità di scattare direttamente in formato quadrato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più social: la nuova Fujifilm XF10 è una fotocamera con sensore APS-C da 24,2 megapixel e ottica FUJIFNON 18.5 mm a focale fissa dotata di Tele Converter digitale per spingersi sino a 35 mm e 50 mm. Tra le caratteristiche offerte si segnala anche il supporto alla registrazione video in 4K. Arriverà sul mercato nel mese di ottobre, al prezzo di 519,99 euro.