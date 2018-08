Gaming Stadium: un’arena canadese per gli eSports

Si chiama The Gaming Stadium ed è una vera e propria arena dedicata agli eSports, una delle prime nel suo genere. Sorgerà nella città canadese di Richmond, vicino a Vancouver, e aprirà i battenti nel corso del prossimo anno. La realizzazione di un simile impianto testimonia quanto il gaming competitivo stia prendendo piede a livello globale, smuovendo sempre più interesse e di conseguenze investimenti. Sono previste un totale pari a 40 postazioni di gioco, una platea in grado di accogliere fino a 250 spettatori e tutto l'occorrente per trasmettere gli eventi organizzati in diretta.