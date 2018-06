Gli smartwatch Fenix 5 Plus di Garmin

Fenix 5 Plus, Fenix 5S Plus e Fenix 5X Plus: sono i tre nuovi smartwatch presentati da Garmin, orologi che integrano funzionalità utili per effettuare pagamenti in mobilità (con tecnologia Garmin Pay) e per l'ascolto della musica tramite auricolari o cuffie Bluetooth. Tra le altre caratteristiche offerte ci sono il supporto alle mappe topografiche, al routing, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e un'autonomia che arriva a diversi giorni con modulo GPS disattivato. Arriveranno sul mercato entro il secondo trimestre dell'anno, con prezzi che variano da 699 a 1.149 dollari a seconda del modello. Il sistema operativo è proprietario.