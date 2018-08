Garmin vívosmart 4: caratteristiche del fitness tracker

La video presentazione del Garmin vívosmart 4, nuovo fitness tracker sottile, leggero, elegante e completo, ideale per l'utenza che desidera un aiuto per restare in forma. Il gadget indossabile introduce un sensore Pulse OX per misurare i livelli di saturazione di ossigeno del sangue e meglio capire la qualità del sonno; è capace di contare i passi effettuati, le calorie bruciare, la tipologia di attività fisica svolta e molto altro ancora.