Gears 5, il trailer di annuncio

Annunciato sul palco dell'E3 2018, il nuovo Gears 5 vedrà la combattiva Kait Diaz vestire i panni della protagonista principale, in un'avventura ambientata in quello che la software house definisce il mondo più vasto e magnifico di sempre per la serie. Sviluppato dal team The Coalition, metterà a disposizione modalità da affrontare in singolo e in cooperativa, online oppure in locale grazie al supporto per lo split-screen. Questo il primo trailer. La data di uscita è fissata per il 2019, sulle piattaforme PC e Xbox One: i giocatori dei due sistemi potranno interagire tra loro grazie al cross-play.