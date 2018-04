God of War: il figlio di Kratos

Kratos e il figlio Atreus sono i protagonisti del nuovo God of War. Un reboot per la serie, esclusiva di lusso del catalogo PlayStation 4. Questa volta i protagonisti affrontano un'avventura tra le ambientazioni e le creature della mitologia norrena. Le novità riguardano anche il gameplay, con l'introduzione di elementi e dinamiche da RPG. Cambia anche la telecamera, non più fissa, ma caratterizzata da un punto di vista libero in movimento sopra le spalle dei personaggi. L'uscita del titolo, che si prospetta come uno dei migliori dell'intera stagione, è fissata per il 20 aprile 2018.