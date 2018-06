Google Ads: advertising e Smart Campaigns

AdWords cambia pelle e viene ribattezzato Google Ads: una piattaforma evoluta dedicata all'advertising, in particolare alle piccole imprese che cercano un modo per farsi conoscere ed espandere il proprio raggio d'azione grazie alle potenzialità del mondo online. Il gruppo di Mountain View ha integrato un sistema di machine learning nel servizio, per aiutare gli inserzionisti a strutturare e organizzare le proprie Smart Campaigns, attraverso un procedimento semplificato e alla portata di tutti, in grado di restituire un risultato concreto fin da subito. La novità sarà operativa a partire dal mese prossimo.