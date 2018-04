Google Arts & Culture presenta Open Heritage

Open Heritage è un progetto ospitato dalla piattaforma Google Arts & Culture, realizzato in collaborazione con CyArk. Si tratta di un'iniziativa messa in campo dal gruppo di Mountain View al fine di mappare e creare modelli tridimensionali delle aree archeologiche ritenute a rischio, rendendole al tempo stesso accessibili a chiunque tramite un qualsiasi computer o dispositivo mobile. Grazie all'impiego di un avanzato sistema di scansione laser è possibile riprodurre in digitale i monumenti in ogni loro minimo dettaglio: dal colore alla trama delle superfici fino alla geometria delle strutture. Le informazioni acquisite possono tornare utili anche per identificare le aree danneggiate in cui intervenire in fase di restauro.