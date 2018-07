Google Cloud Next 18: novità per la G Suite

Maggiore sicurezza e ottimizzazione delle risorse: questi i principali obiettivi da conseguire che hanno portato Google a integrare novità negli strumenti della G Suite offerta ai professionisti. Si va dalla feature per la composizione di risposte automatiche che sfrutta l'intelligenza artificiale per replicare ai messaggi ricevuti ai tool per la collaborazione online in tempo reale sui documenti, dalla possibilità di unirsi a una videoconferenza con un semplice comando vocale all'esecuzione di comandi suggeriti in base al contesto. L'annuncio è andato in scena dal palco dell'evento Cloud Next 18.