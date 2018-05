Google presenta ML Kit all’I/O 2018

Nello sviluppo di applicazioni e soluzioni destinate all'universo mobile il machine learning sta assumendo un'importanza sempre maggiore. Lo sa bene Google, che per rispondere alle esigenze manifestate da sviluppatori smaliziati così come da quelli meno esperti presenta ML Kit. Si tratta di un pacchetto di API reso disponibile attraverso Firebase che consente di implementare in modo semplice nelle app (Android e iOS) funzionalità legate ad esempio al riconoscimento dei volti, del testo, di location, di oggetti all'interno delle immagini e di codici a barre. Le operazioni possono essere effettuate sia in locale, ad esempio negli smartphone, che sui server cloud.