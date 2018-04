Da Google un’IA che distingue le voci nei video

Arriva da Google un'ennesima dimostrazione delle enormi potenzialità connesse all'impiego dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali e degli algoritmi di machine learning: un sistema in grado di analizzare il movimento del labiale delle persone riprese in un video per separare ciò che pronunciano dal resto della traccia audio. In questo filmato alcuni esempi che illustrano i possibili ambiti di utilizzo della tecnologia: uno spettacolo con più protagonisti sullo stesso palco, un dibattito televisivo, un'intervista registrata in un luogo affollato e una videochiamata dove il microfono cattura le parole pronunciate da più interlocutori.