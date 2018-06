Google: un’introduzione all’AR e ad ARCore

Al fine di favorire l'avvicinamento degli sviluppatori alla tecnologia di realtà aumentata, Google ha pubblicato sulla piattaforma Coursera un corso accessibile a tutti (anche a chi non ha confidenza con l'ambito AR) intitolato Introduction to Augmented Reality and ARCore. Al momento è disponibile solo in lingua inglese, con una durata complessiva stimata in circa 15 ore. Al termine sarà possibile mettere mano all'SDK di ARCore e creare applicazioni o contenuti da distribuire poi sugli smartphone, sfruttando l'interazione con componenti come accelerometro, giroscopio, GPS, fotocamere e magnetometro.