Google lancia l’applicazione Neighbourly in India

Neighbourly è la nuova applicazione Android lanciata da Google in India (più precisamente in un primo momento solo nella città di Mumbai), che permette agli utenti di porre domande a chi abita nelle vicinanze, in forma scritta oppure vocale. Si possono in questo modo chiedere informazioni, ad esempio, sul miglior negozio dove acquistare un determinato prodotto oppure pareri sui servizi offerti all'interno di uno specifico quartiere. Il tutto avviene in forma rispettosa della privacy, condividendo solo il nome e l'immagine del profilo, senza cognome, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica.