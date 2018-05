Le novità di Google News

Il gruppo di Mountain View ha scelto il keynote d'apertura dell'evento I/O 2018 per presentare il nuovo Google News. Oltre a un restyling dell'interfaccia la piattaforma è interessata da una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale in modo da offrire agli utenti l'accesso rapido alle fonti più autorevoli e affidabili relative a un determinato argomento, tenendo conto delle preferenze di ognuno. Le notizie sono poi raccolte all'interno di Newscasts, contenitori che oltre agli articoli ospitano elementi multimediali come gallery fotografiche e video. Tutte le novità sono accessibili sia attraverso le applicazioni mobile del servizio sia mediante un qualsiasi browser per la navigazione.