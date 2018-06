Google WiFi, il router modulare per la casa

Google WiFi è un router dal design modulare, che crea un network wireless in grado di raggiungere in maniera efficiente ogni angolo della casa, gestendo autonomamente il passaggio da un punto d'accesso all'altro, senza interruzioni e senza decadimenti in termini di performance. Il processo di setup è guidato, mediante un'applicazione per Android e iOS. È in vendita anche in Italia, attraverso store online e fisici: un'unità costa 139 euro, mentre chi lo desidera può acquistare il kit contenente tre unità al prezzo di 359 euro, così da coprire in modo efficiente anche gli spazi domestici più ampi.