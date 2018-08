HAL 9000 diventa uno speaker Bluetooth

Debutta sulla piattaforma Indiegogo una campagna di crowdfunding (finanziata con successo in poche ore) lanciata dall'azienda statunitense Master Replicas Group e che propone uno speaker Bluetooth realizzato in modo da replicare esattamente l'aspetto di HAL 9000, il computer di bordo dell'astronave Discover One di 2001: Odissea nello spazio. Due le edizioni proposte, una che si limita allo streaming della musica e l'altra con supporto all'interazione vocale, in tiratura limitata. Un must per tutti coloro che hanno apprezzato il capolavoro cinematografico del 1968 di Stanley Kubrick.