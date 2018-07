Hive View, la videosorveglianza smart per la casa

Una videocamera per la sorveglianza dell'ambiente domestico, arricchita da funzionalità intelligenti come il live streaming da smartphone o la registrazione che si attiva in modo automatico non appena viene rilevato un movimento, senza dimenticare l'audio bidirezionale per la comunicazione vocale: è Hive View. Dal punto di vista delle specifiche integra un obiettivo grandangolare da 130 gradi con possibilità di effettuare uno zoom digitale 8x. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di look: il design è curato da Yves Béhar, con il dispositivo proposto in due colorazioni, nero e rame spazzolato o bianco e champagne.