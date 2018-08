Honda SmartCharge per le auto elettriche

Ridurre l'impatto sull'ambiente e consentire al tempo stesso ai possessori di un'automobile ad alimentazione elettrica di ottenere benefit: questi gli obiettivi del programma SmartCharge messo in campo da Honda e al momento riservato a coloro che guidano un veicolo EV della gamma Fit. Facendo interagire un'applicazione su smartphone e il sistema telematico di bordo, il processo di ricarica della batteria viene organizzato in modo intelligente, avviandolo quando il costo dell'energia è inferiore e quando proviene da fonti rinnovabili. In questo filmato viene mostrato il funzionamento dell'app.