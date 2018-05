Honor 10: tra design e intelligenza artificiale

Il telaio in vetro e alluminio di Honor 10 è realizzato in modo da mettere in risalto il design dello smartphone, con un rivestimento composto da 15 strati che riflette la luce in modo differente a seconda dell'inclinazione. Nulla è lasciato al caso in termini di look, ma nemmeno per quanto riguarda la scheda tecnica. A muovere il comparto hardware è il processore octa core Kirin 970 con NPU per l'intelligenza artificiale, impiegata anche dalla doppia fotocamera posteriore per il riconoscimento della scena e di quanto inquadrato. Il display è Full View, con notch e diagonale pari a 5,84 pollici. Infine, ai 4 GB di RAM si affiancano 64 o 128 GB di memoria interna per lo storage.