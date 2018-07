Honor Note 10 sfiora i 7 pollici

Con il suo ampio display AMOLED 18.5:9 da 6,95 pollici (risoluzione Full HD+ e supporto HDR10), il nuovo Honor Note 10 rientra a pieno titolo nella categoria phablet. Il dispositivo integra un processore octa core Kirin 970 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage. Particolare il sistema utilizzato per la dissipazione del calore, a liquido, chiamato The Nine. Sul retro trovano posto due fotocamere da 24 e 16 megapixel, mentre quella frontale è da 16 megapixel. Generosa la capacità della batteria: 5.000 mAh con sistema di ricarica rapida, per non rimanere mai a secco.