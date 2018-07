Huawei Nova 3 con quattro fotocamere

Display da 6,3 pollici con notch, processore Kirin 970, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna e quattro fotocamere (due anteriori e due posteriori) potenziate dall'impiego dell'intelligenza artificiale per Huawei Nova 3. Lo smartphone, destinato almeno inizialmente al solo mercato cinese, viene proposto in ben cinque colorazioni: nero, blu, rosso, oro e viola. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Android 8.1 Oreo, con interfaccia personalizzata EMUI 8.2. Il device condivide quasi per intero la scheda tecnica con il P Smart+ presentato nei giorni scorsi in Italia.