Huawei P Smart+, l’unboxing di Emis Killa

Huawei ha scelto il rapper Emis Killa come testimonial per il lancio di P Smart+, nuovo smartphone del gruppo destinato a un target dichiaratamente giovane e legato ai social. La caratteristica che lo contraddistingue è la presenza di quattro fotocamere: due anteriori per i selfie e due posteriori, che grazie al supporto dell'intelligenza artificiale sono in grado di impostare automaticamente i parametri di scatto migliori in base alla situazione. Sulla parte frontale un display FullView 19.5:9 da 6,3 pollici con notch che copre oltre l'80% della superficie. È in vendita al prezzo di 299,00 euro.

Huawei PSmart+ (Nero), 64 GB, Display 6.3" Full HD, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale è oggi disponibile su Amazon a 299 €