HyperloopTT al lavoro in Francia

Hyperloop Transportation Technologies è una delle due più grandi realtà al lavoro sull'ambizioso progetto Hyperloop proposto negli anni scorsi dal visionario Elon Musk (l'altra è Virgin Hyperloop One di Richard Branson) e che mira a creare un nuovo sistema di trasporto per consentire a passeggeri e merci di viaggiare all'interno di tubi in superficie con velocità superiori ai 1.100 Km/h. L'azienda annuncia la costruzione di un condotto dalla lunghezza pari a 320 metri sul territorio francese: servirà come banco di test per mettere alla prova l'affidabilità e l'efficienza della tecnologia.