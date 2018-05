IA e machine learning: Emoji Scavenger Hunt

Parte il conto alla rovescia: 3, 2, 1, poi sul display dello smartphone compare un emoji e si hanno a disposizione pochi secondi per cercare, trovare e inquadrare con la fotocamera il suo oggetto corrispondente nel mondo reale. Ecco spiegato il funzionamento di Emoji Scavenger Hunt, il nuovo esperimento messo in campo da Google e accessibile da qualsiasi device Android o iOS con l'obiettivo di spiegare in modo semplice, accessibile e divertente quali sono le enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Il progetto è basato sul framework TensorFlow.