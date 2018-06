IGTV: la piattaforma video di Instagram

Video dalla durata massima pari a un'ora: ecco IGTV, la nuova piattaforma lanciata da Instagram e interamente dedicata ai filmati, per festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante, un miliardo di utenti attivi su base mensile. Il limite di un'ora è concesso a coloro che hanno almeno 10.000 follower, mentre per tutti gli altri il tetto massimo scende a dieci minuti. Almeno in un primo momento i contenuti caricati e trasmessi mediante IGTV non saranno accompagnati da alcuna forma di advertising. Tra le celebrità che già stanno sperimentando questo nuovo format anche Kim Kardashian e Selena Gomez.