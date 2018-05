Intervista: Martino Mombrini e Samsung Morning Stars

Con qualche giorno di anticipo sull'inaugurazione, abbiamo visitato l'eSport Palace di Bergamo, il più grande e attrezzato locale del nostro paese dedicato al multiplayer. Ne abbiamo approfittato per scambiare quattro chiacchiere con Martino Mombrini (Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia) e con un paio di membri dei Samsung Morning Stars, Aris "LUFT" Galli del Team Blue ed Edoardo "carnifex" Badolato del Team Black, due player che hanno fatto della loro passione per Overwatch una professione a tempo pieno. Un tuffo nel mondo degli eSports, per capire l'entità di un fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.