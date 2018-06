JBL Link: smart speaker con Assistente Google

Harman presenta i nuovi smart speaker della serie JBL Link, che allo streaming wireless tipico dei modelli Bluetooth aggiungono la connettività WiFi e l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google per chiedere e ottenere informazioni tramite comandi vocali, senza nemmeno toccare i dispositivi. Quattro i modelli proposti: Link 10 e Link 20 offrono un design compatto, il rivestimento waterproof e sono pensati per la portabilità, mentre Link 300 e Link 500 danno il massimo in termini di qualità e potenza sonora, per una riproduzione della musica senza compromessi in ambito domestico.