Il sistema Separated Sound Zone di Kia

Si chiama Separated Sound Zone ed è la tecnologia messa a punto dagli ingegneri di Kia per migliorare il livello di comfort offerto dai veicoli del gruppo: grazie a un particolare sistema di altoparlanti, all'interno dell'abitacolo vengono create differenti zone sonore, entro le quali ascoltare brani musicali differenti, senza ricorrere all'impiego di alcuna barriera di tipo fisico. Conducenti e passeggeri potranno così riprodurre canzoni diverse, parlare al telefono con interlocutori diversi e persino ricevere molteplici avvisi dalla vettura, tutti in modo indipendente l'uno dall'altro. Al momento il sistema è in fase di sperimentazione.