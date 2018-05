Kobo Clara HD, un nuovo eBook reader da 6 pollici

Display da 6 pollici (risoluzione 600 ppi) con tecnologia ComfortLight PRO per ridurre l'emissione di luce blu e rendere comoda la lettura anche nelle ore serali: il nuovo Kobo Clara HD è un eBook reader con 8 GB di memoria interna per lo storage e modulo WiFi 802.11b/g/n per la connettività. Sono 14 i formati di file per i quali è garantito il pieno supporto: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ e CBR. Per quanto riguarda il design, il telaio è realizzato in plastica (non è waterproof) e sul retro è presente una cover con trama a puntini per un grip ottimale. Il lancio sul mercato italiano è fissato per il 5 giugno 2018, al prezzo di 129,99 euro.