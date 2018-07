Labo: il Kit Veicoli per Nintendo Switch

Un'automobile, un sottomarino, un aereo, un pedale, due chiavi e altro ancora, nel Kit Veicoli di Nintendo Labo per la console Switch. Il nuovo set di Toy-Con, disponibile sul mercato anche in Italia a partire dal 14 settembre, è destinato a chi desidera divertirsi, da solo oppure in compagnia di un amico, grazie agli accessori di cartone che ospitano i controller Joy-Con. Tutto ciò che serve per il montaggio è incluso nella confezione: non c'è bisogno di forbici né colla. Si tratta dell'ennesima iniziativa messa in campo dalla grande N per offrire nuove modalità di interazione con i giochi.

