Leica C-Lux, fotocamera compatta con zoom 15x

Dimensioni e peso contenuti, ma capacità di acquisire ogni dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze: Leica C-Lux è la new entry nel catalogo di fotocamere compatte del marchio tedesco. Integra un obiettivo DC Vario-Elmar 3.3-6.4/8,8-132mm ASPH, sensore MOS da 1 pollice con risoluzione 20,1 megapixel, registrazione video in formato 4K a 30 fps, WiFi, Bluetooth, display LCD da 3 pollici con superficie touch e mirino elettronico. È proposta in due colorazioni: Light Gold e Midnight Blue. Le caratteristiche (a partire dall'ottica) sono del tutto simili a quelle del modello Panasonic Lumix TZ200.