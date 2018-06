Lenovo Legion C530, un cubo per il gaming

Il design del Lenovo Legion C530 è certamente un tratto distintivo per il prodotto: un vero e proprio cubo, che al suo interno racchiude una potenza di calcolo sufficiente per soddisfare anche i videogiocatori più esigenti. Si tratta infatti di un PC per il gaming con processori Intel Core di ottava generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4, schede video NVIDIA GeForce o AMD Radeon RX, SSD per lo storage, tecnologia di raffreddamento a due canali e sistema operativo Windows 10 nelle versioni Home o Pro. Il debutto in Italia è fissato per l'agosto 2018 con prezzi a partire da 849 euro per la configurazione base.