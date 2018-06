Lenovo Miix 630, 2-in-1 detachable con Windows 10 S

Fino a 20 ore di autonomia e modalità Always On che permette al dispositivo di rimanere costantemente connesso, grazie al consumo energetico estremamente contenuto del processore Snapdragon 835. Miix 630 è il nuovo 2-in-1 detachable di Lenovo, basato sul sistema operativo Windows 10 S. Lo si può utilizzare come un piccolo laptop da 12,3 pollici (con schermo Full HD) oppure in modalità tablet sfruttando se lo si desidera l'interazione con il pennino Digital Pen che supporta 1.024 livelli di pressione. Arriverà sul mercato italiano nel mese di settembre con prezzi a partire da 999 euro. Pesa 1,33 Kg e lo spessore è di soli 15,6 mm.