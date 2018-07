Lenovo Smart Display con l’Assistente Google

Disponibile nelle versioni con schermo da 8 e 10 pollici, Lenovo Smart Display è un dispositivo destinato alle smart home, basato sull'intelligenza artificiale dell'Assistente Google e con il quale interagire attraverso semplici e intuitivi comandi vocali. Una volta connesso al network WiFi di casa, è in grado di riprodurre contenuti audio e video in streaming, così da rendere possibile guardare un tutorial su YouTube oppure ascoltare i propri brani preferiti attraverso lo speaker da 10 W. Il prezzo fissato al debutto negli Stati Uniti è di 199,99 dollari per il modello più piccolo e 249,99 dollari per quello più grande.