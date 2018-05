Sette caratteristiche di LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ entra di diritto nel catalogo degli smartphone top di gamma per questo 2018. Il produttore sudcoreano si ispira al nome del dispositivo e con questo video mette in evidenza sette punti di forza: il display FullView da 6,1 pollici con notch e luminosità elevata, l'impiego dell'intelligenza artificiale per la fotocamera, l'acquisizione delle immagini in notturna, lo scatto di foto grandangolari, la qualità degli speaker con tecnologia Boombox per un comparto audio senza compromessi, il riconoscimento dei comandi vocali e un pulsante dedicato all'attivazione dell'Assistente Google.