LG presenta il nuovo smartphone G7 ThinQ

Intelligenza artificiale integrata, doppia fotocamera grandangolare, display con notch e comparto audio in alta definizione per LG G7 ThinQ, il nuovo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano. Lo schermo FullVision da 6,1 pollici con pannello IPS ha una luminosità tale da garantire una perfetta leggibilità anche in ambienti esterni molto illuminati. La potenza di calcolo è affidata al processore Qualcomm Snapdragon 845 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con schede microSD. A completare la scheda è la certificazione IP68 che assicura la resistenza ad acqua e polvere. Ecco uno sguardo a tutte le caratteristiche, a cura di LG Italia.