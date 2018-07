LG Q7 con display 18:9 e CPU octa core

Display FullVision 18:9 con diagonale da 5,5 pollici, processore octa core da 1,5 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB (espandibile con schede microSD), fotocamere da 13 e 8 megapixel e batteria da 3.000 mAh. LG Q7 è uno smartphone bilanciato in termini di caratteristiche e dal buon rapporto qualità-prezzo, con alcune funzionalità premium come il supporto alla tecnologia DTS:X 3D Surround Sound per l'ascolto in cuffia. L'esborso economico è fissato al lancio in 349,00 euro. Due le colorazioni disponibili in Italia: Aurora Black e Lavender Violet, mentre in altri paesi è offerta anche la versione Moroccan Blue.