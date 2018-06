Lomography Diana Instant Square: istantanea vintage

Look rétro, controlli completamente manuali e piena compatibilità con gli obiettivi prodotti per la Diana F+: la nuova Diana Instant Square di Lomography rende omaggio all'era della fotografia analogica, stampando gli scatti acquisiti direttamente su pellicola Fujifilm Instax Square Film. Niente effetti né ritocchi o correzioni da applicare in fase di post-produzione come avviene con il digitale. Il risultato ottenuto ha uno stile marcatamente vintage, riportando in vita la fotografia dei gloriosi anni '60. È proposta con una campagna di crowdfunding su Kickstarter in due edizioni: Classic e Special.