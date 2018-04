Macro: ASUS ZenFone 5

Con il suo display 19:9 da 6,2 pollici inserito in un form factor da 5,5 pollici, ASUS ZenFone 5 è l'ennesimo step del percorso che il produttore taiwanese chiama ZenVolution. Uno smartphone dal design curato, con telaio in alluminio e vetro 2.5D a coprire sia la parte anteriore sia quella posteriore. Attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale il device offre un'esperienza evoluta non solo per quanto riguarda il comparto fotografico (con il riconoscimento automatico della scena inquadrata), ma anche nella gestione della batteria, della suoneria e persino del processo di ricarica.

Due le colorazioni proposte: Meteor Silver e Midnight Blue, quest'ultima ripresa nel filmato che pone l'accento sul notch nella parte alta dello schermo. Il lancio in Italia è fissato per il 23 aprile 2018, al prezzo consigliato di 399,00 euro. Nella confezione è incluso un bumper protettivo e un coupon per ricevere direttamente a casa una cover personalizzata con un'immagine a scelta dell'utente.