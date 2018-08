Magic Leap Studios: Project Create

Con Project Create, qualsiasi ambiente diventa un affascinante mondo da esplorare, ricco di possibilità, grazie alla tecnologia integrata nel visore Magic Leap dedicato alla mixed reality. La stanza può divenire il parco giochi in cui costruire un castello, il tavolo un'area dove schierare soldati e cavalieri oppure dove far correre un simpatico dinosauro, lo spazio intorno a sé può essere sfruttato per creare un'opera d'arte virtuale. È sufficiente indossare il dispositivo e impugnare il suo controller. Il prodotto, al momento un'esclusiva per gli Stati Uniti, è venduto al prezzo di 2.295 dollari.