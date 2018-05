Mars Helicopter per fotografare il pianeta rosso

Arriva dai laboratori del Jet Propulsion Laboratory dell'agenzia spaziale statunitense la presentazione del Mars Helicopter. Il suo nome spiega già in modo piuttosto chiaro di cosa si tratta: un piccolo elicottero progettato per l'impiego sul pianeta rosso, il cui obiettivo sarà quello di scattare immagini di Marte dall'alto. Potrà alzarsi dal suolo rimanendo collegato al rover della missione Mars 2020 che partirà da Cape Canaveral (Florida) tra poco più di due anni e il cui arrivo nell'atmosfera marziana è previsto per il febbraio 2021. Lo sviluppo dell'unità ha richiesto circa quattro anni di lavoro.