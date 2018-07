Il Shadow Project di McLaren per gli eSports

Anche il mondo delle quattro ruote guarda con crescente interesse al sempre più vivace e dinamico universo degli eSports, come dimostra l'espansione del Shadow Project messo in campo da McLaren: la scuderia inglese è alla ricerca di talenti da portare (virtualmente) in pista attraverso una serie di competizioni organizzate grazie ai simulatori disponibili per PC, console e dispositivi mobile. Forza Motorsport e Real Racing 3 sono due dei titoli interessati dall'iniziativa. Come si può vedere dal filmato, per un maggiore livello di immersività e coinvolgimento si fa ricorso anche a visori per la realtà virtuale come HTC VIVE.