Gli smartphone Meizu M16 e Meizu M16 Plus

Meizu M16 e M16 Plus si inseriscono nella fascia alta del mercato smartphone, condividendo il design con telaio in alluminio e uno screen-to-body ratio pari al 91,18%. Il primo ha uno schermo 18:9 da 6 pollici Full HD+, il secondo invece una diagonale maggiore che arriva a 6,5 pollici pur mantenendo inalterata la risoluzione. Completano la scheda tecnica il processore octa core Qualcomm Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 20+12 megapixel e il modulo Bluetooth 5.0. La batteria ha una capacità di 3.010 mAh su M16 e di 3.640 mAh su M16 Plus.