Mercedes Classe A la prova

L'impostazione Hi-Tech dell’abitacolo della nuova Classe A balza subito all'occhio per merito dei due display da 10.25 che spiccano al centro della plancia e davanti al posto di guida. Servono per visualizzare e gestire informazioni e funzioni provenienti dal sistema d'infotainment MBUX, che va decisamente oltre a ciò che è ormai presente su qualsiasi auto moderna. “Hey Mercedes!" è la parola d’ordine per attivarlo e fruire delle tante funzioni ed impostazioni, altamente personalizzabili, che è in grado di gestire.