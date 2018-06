Metro Exodus, un trailer per il gameplay

Sviluppato da 4A Games, Metro Exodus torna a mostrarsi in occasione dell'E3 2018, con un trailer dedicato al gameplay e generato direttamente dal motore di gioco. È il terzo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva dall'ambientazione post-apocalittica, ambientato nel 2036 e ispirato agli eventi narrati nei romanzi di Dmitry Glukhovsky. Nel filmato, con la colonna sonora dei Massive Attack, Artyom e la banda Spartan mentre giungono nella regione russa del Volga, in primavera. La data di uscita è fissata per il 22 febbraio 2019 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.