Microsoft Layout e la mixed reality di HoloLens

In occasione della conferenza Build 2018 dedicata alla community di sviluppatori, Microsoft ha presentato il programma Layout: come si può vedere dal filmato dimostrativo si tratta di un'iniziativa che mira a rendere possibile la progettazione degli spazi sfruttando la mixed reality di HoloLens o un visore per la realtà virtuale. Viene definita la planimetria virtuale di una stanza, all'interno della quale spostare i modelli tridimensionali degli oggetti, visualizzandone un'anteprima in tempo reale. Si tratta ovviamente di una soluzione destinata all'impiego in ambito professionale e aziendale.