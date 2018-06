Microsoft Office e l’interfaccia Fluent Design

Restyling per l'interfaccia di Office, in chiave Fluent Design. Microsoft illustra i cambiamenti apportati alla UI del suo pacchetto dedicato alla produttività, ispirati a quanto di buono visto con il sistema operativo Windows 10 e sulla base dei feedback raccolti dall'utenza. L'obiettivo dell'operazione è semplificare l'esecuzione delle operazioni, fin dalle più semplici, velocizzandole attraverso una migliore organizzazione degli elementi. Il rollout non sarà immediato, bensì progressivo, con i primi utenti che potranno mettere alla prova le novità entro i prossimi mesi.