Microsoft presenta Surface Hub 2

Può essere definito un enorme tablet basato su Windows 10 e indirizzato all'impiego in ambito professionale: il nuovo Surface Hub 2 di Microsoft migliora rispetto al suo predecessore per offrire un supporto ancora più completo alla produttività. Integra un display touch da ben 50,5 pollici con risoluzione 4K e aspect ratio 2:3, mente lato software è pienamente compatibile con le soluzioni offerte da Teams, Whiteboard e Office 365. Non mancano poi videocamera in alta risoluzione e altoparlanti. Arriverà sul mercato nel 2019, ad un prezzo non ancora annunciato, ma che di certo non sarà contenuto.