Microsoft presenta la Visual Search di Bing

La funzionalità Visual Search introdotta da Microsoft nel motore di ricerca Bing permette agli utenti di scattare una foto con il proprio dispositivo mobile per poi trovare online informazioni in merito a quanto inquadrato (in modo parecchio simile a quanto accade, ad esempio, con Google Lens). È pienamente compatibile con smartphone e tablet basati sui sistemi operativi Android e iOS. In un momento la tecnologia è però accessibile solo ed esclusivamente all'interno degli Stati Uniti. Il gruppo di Redmond non ha reso noto con quali tempistiche sarà possibile metterla alla prova anche negli altri territori.