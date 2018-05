Il robot Misty II

Misty II non è un robot come tutti gli altri: dispone di un'intelligenza artificiale evoluta e di una personalità che gli consente di mostrare le emozioni che prova. Si tratta di un'unità progettata per un uso personale, che non richiede alcun tipo di competenza tecnica da parte dell'utilizzatore, ma aperta alla community di sviluppatori che potranno realizzare applicazioni ad hoc per sfruttarne al meglio le capacità. Il robot è inoltre in grado di riconoscere i volti di chi interagisce con lui, comportandosi di conseguenza. Il progetto è finanziato attraverso una campagna di crowdfunding.